Ausstellung zum Nationalsozialismus So ist die rechte Szene im Kreis Heinsberg aufgestellt

Früher, so schilderte es der Journalist Michael Klarmann bei seinem Vortrag in der Erkelenzer Leonhardskapelle, seien die Neonazis oft sofort an ihrem Äußeren zu erkennen gewesen. Doch von dem Klischee Glatze und Springerstiefel sei heute nicht mehr viel übrig. Heute, so sagt er, präsentiere sich die rechte Szene deutlich vielfältiger, was es dem Laien schwerer mache, Rechte auch gleich als Rechte zu identifizieren. Im Rahmen der Ausstellung „Nationalsozialismus und freie Gewerkschaften im Mai 1933“, die derzeit in der Erkelenzer Stadtbücherei zu sehen ist, wurde Journalist Michael Klarmann eingeladen. Dieser referierte seinen Vortrag „Radikale, extrem rechte und verschwörungsideologische Szene im Kreis Heinsberg“ in der gut besuchten Leonhardskapelle.