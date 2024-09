Nager verursacht Probleme Biberplage im Kreis Heinsberg?

Oft bekommt man ihn gar nicht zu Gesicht, sondern sieht nur seine Spuren. Das können teils stark angenagte oder bereits gefällte Bäume sein. Aber auch Seen, wo eigentlich keine Seen sein sollten, sind ein Indiz dafür, dass sich in der unmittelbaren Umgebung ein Lebewesen aufhält, das in dieser Region lange Zeit nicht vorkam: der Biber.