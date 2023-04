Im Kreis Heinsberg Das bietet die VHS bei der Nachhaltigkeitswoche an

Für die Studienfahrten und Exkursionen im Kreis ist eine Voranmeldung notwendig. Die erste Fahrt ins Energeticon nach Alsdorf „Von der Sonne zur Sonne“ findet am 22. April statt. Dort wird das Thema Energiewende im Fokus stehen. Am 24. April geht es auf die Energie- und Klimatour ins Forschungszentrum nach Jülich. Besucht wird die Kläranlage Erkelenz am 25. April. Die gesunde Ernährung steht am 26. April im Mittelpunkt. Am Vormittag wird der Demeter Biohof im Selfkant besucht und am Nachmittag geht es nach Wegberg zur Nudelmanufaktur Müller. Für Kinder beginnt das Abenteuer am späteren Nachmittag, bei einem Besuch des Blühwiesenfeld in Hetzerath. Am 27. April startet um 13.30 Uhr eine gemeinsame Radtour von Haus Hohenbusch nach Gut Marienhof mit der Besichtigung der dortigen Biogasanlage. Abgerundet wird das Angebot der Exkursionen mit einer Fahrt am 28. April ins Gasometer nach Oberhausen. Die dortige erfolgreiche Ausstellung „Das zerbrechliche Paradies“ lässt den Besucher in eine spannende Erkundungstour tief in die bewegte Klimageschichte unserer Erde eintauchen.