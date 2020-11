Im Erkelenzer Land : Nach US-Wahl: IHK bietet Unternehmen Beratung an

Nach US-Wahl: IHK bietet Unternehmen Beratung an

Erkelenzer Land Die drohende politische Hängepartie ist aus Sicht der IHK Aachen Gift für die Unternehmen im Kreis Heinsberg, für die die USA wichtiger Handelspartner sind.

Die politische Unsicherheit nach den Wahlen in den USA stellt nach Einschätzung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Aachen die regionale Wirtschaft vor eine zunehmende Belastungsprobe. Zahlreiche Aspekte der deutsch-amerikanischen Handelsbeziehungen seien zurzeit in der Schwebe: Was wird aus den Strafzöllen? Dem US-amerikanischen „Green Deal“? Vor diesem Hintergrund verstärkt die IHK Aachen ihre Beratungsangebot für Unternehmen aus dem Erkelenzer Land.