Nach schwerem Unfall im Kreis Heinsberg Zweites Kind stirbt im Krankenhaus

Nach dem schweren Unfall am vergangenen Freitag im Selfkant ist am Mittwoch nun auch das zweite Kind im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei mitteilte, erlag das Kind seinen schweren Verletzungen, die Ärzte haben es nicht retten können. Bei dem frontalen Zusammenstoß zweier Autos auf der Kreisstraße 1 war bereits ein zweijähriges Kind tödlich verletzt worden, es starb noch an der Unfallstelle. Bei dem Zusammenprall wurden nach Angaben der Feuerwehr zudem fünf Menschen schwer verletzt. Darunter war laut Mitteilung der Polizei auch das nun gestorbene Kind, was zunächst mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen wurde.