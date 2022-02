Gehege durch Sturm beschädigt : Luchse in Gangelt ausgebüxt – Tierschützer üben Kritik

Kreis Heinsberg Nachdem das Gehege durch einen umgestürzten Baum beschädigt worden war, waren drei Tiere im Gangelter Wildpark geflüchtet. Nach drei Tagen ist nun auch das letzte Tier zurück.

Nachdem in der Nacht zu Samstag im Zuge des Sturms drei Luchse aus ihrem Gehege im Wildpark Gangelt ausgebrochen sind, sind alle Tiere wohlbehalten zurück in ihrem Gehege. Nachdem zwei Tiere gefunden, narkotisiert und anschließend zurückgebracht worden waren, war das dritte Tier, die Luchsdame „Jumper“ zunächst nicht wieder aufgetaucht. Am Dienstag sei das Tier aber wieder eingefangen worden, teilte der Wildpark mit. Die „Heinsberger Nachrichten“ hatten zuvor berichtet.

Das Weibchen, das seit sieben Jahren im Wildpark lebt, sei am Dienstagnachmittag narkotisiert und schlafend zurück ins Gehege gebracht worden. Am Freitag war ein Baum auf den Zaun des Geheges gestürzt und hatte ihn beschädigt, woraufhin die Tiere flüchteten.

Für Menschen sind Luchse ungefährlich. Die Tiere, die auf den ersten Blick Katzen stark ähneln, allerdings mehr als doppelt so groß sind, ernähren sich in freier Wildbahn vor allem von Kleintieren. Dass Menschen in der Umgebung den Luchs zu Gesicht bekommen hätten, war darüber hinaus ohnehin unwahrscheinlich. Die Tiere sind sehr scheu und zudem nachtaktiv. In Deutschland leben Luchse nur noch vereinzelt in freier Wildbahn. Wie der Naturschutzbund BUND mitteilt, gibt es seit den 80er Jahren aber wieder Luchse in bayerischen Wäldern.