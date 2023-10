Nach der Nennung von mutmaßlichen Tätern Diözesanrat fordert weitere Schritte vom Bistum

Der Diözesanrat der Katholiken im Bistum Aachen begrüßt den großen Schritt der Veröffentlichung der Namen, fordert nun aber auch die nächsten Schritte im Zuge der Aufarbeitung. Das Dunkelfeld in der schmerzlichen Geschichte so bestürzend vieler Menschen aufzuhellen, sei unbedingt erforderlich, schreibt der Diözesanrat. Betroffene, Angehörige, Zeugen und andere können sich an gut vorbereitete, unabhängige und kompetente Ansprechpersonen wenden, bei unabhängigen Fachstellen ebenso wie bei Bistum, Verbänden und Institutionen.