Nach Evakuierung : Fliegerbombe in Heinsberg entschärft

Heinsberg Die zwei Tonnen schweren Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg in der Heinsberger Innenstadt ist am Samstag erfolgreich entschärft worden.

Der Blindgänger war bei Bauarbeiten am Heinsberger Sportplatz „Am Klevchen“ am Donnerstag gefunden worden und verfügte noch über einen intakten Zünder. Im Radius von eineinhalb Kilometern um den Fundort mussten die Menschen deswegen am Samstag ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Während der Evakuierung konnten die Heinsberger nach Angaben der Stadt in zwei Turnhallen unterkommen. Für Menschen, die sich in Corona-Quarantäne befinden, gab es eine dritte Sporthalle. Patienten aus einem Krankenhaus in der Nähe des Blindgängers wurden auf umliegende Kliniken verteilt. Auch Altenheime hatten für die Entschärfung evakuiert werden müssen.