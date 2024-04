Nach dem Hochwasser 2021 Deiche im Fokus des Wasserverbands

Auch, weil nicht alle Deiche im Zuständigkeitsbereich des Wasserverbandes liegen. So seien zwölf Deiche in den Händen der Kommunen und zehn in der Obhut des Verbandes. Daher schlägt der WVER den Anrainerkommunen die Aufstellung eines Integralen Hochwasserschutz- und Deichsanierungskonzeptes vor. Das soll noch in diesem Jahr starten, eine Laufzeit von zwei Jahren ist angedacht.