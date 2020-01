Nach Attacken auf Grünen-Geschäftsstelle im Kreis Heinsberg : Parteien solidarisieren sich nach Anschlägen mit Grünen

Unbekannte haben zuletzt mehrere Anschläge auf die Geschäftsstelle der Grünen an der Hochstraße in Heinsberg verübt. Der finanzielle Schaden geht in die Tausende. Foto: Bündnis 90/Die Grünen im Kreis Heinsberg. Foto: Bündnis 90/Die Grünen im Kreis Heinsberg

Kreis Heinsberg Nach mehreren Anschlägen auf die Geschäftsstelle der Grünen in Heinsberg erklären sich CDU, SPD, FDP, Linke und Freie Wähler im Kreis Heinsberg solidarisch mit den Grünen und verurteilen jede Form von Gewalt.

Nach den wiederholten Angriffen auf die Kreisgeschäftsstelle von Bündnis 90/Die Grünen an der Hochstraße in Heinsberg haben sich die Kreistagsfraktionen und Kreisverbände von CDU, SPD, FDP, Linke und Freie Wähler in einem gemeinsamen Schreiben mit den Grünen solidarisiert. Das teilen die Grünen in einer Presseerklärung mit.

Der von den Parteien gemeinsam verfasste Appell lautet wie folgt: „Die kürzlich verübten Verwüstungen und Zerstörungen an der Heinsberger Geschäftsstelle der Partei Die Grünen sind der aktuelle Höhepunkt eines besorgniserregenden Trends zur Verrohung im Umgang mit politisch Engagierten und Andersdenkenden. Für echte Demokratinnen und Demokraten im Kreis Heinsberg ist dies der traurige Anlass, um sich mit allen Menschen zu solidarisieren, die Gewalt gegen sich und Sachwerte erfahren oder auch nur bedroht werden, weil sie sich für unsere Gesellschaft einsetzen. Basis jeder – auch politischen – Auseinandersetzung muss der wechselseitige Respekt voreinander sein. Was das Grundgesetz in seinem ersten Artikel garantiert, dem fühlen sich die Mitzeichnenden dieses Appells verpflichtet und verurteilen jede Form von Gewalt auf das Schärfste. In den anstehenden Wahlkämpfen muss diese grundlegende und menschliche Haltung in den konkreten Begegnungen wie in der virtuellen Welt das Fundament des politischen Wettbewerbs um die besten Ideen sein.“