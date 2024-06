Nabu im Kreis Heinsberg Jungen Fledermäusen helfen

Dennoch ist zu beachten, dass alle Fledermausarten, auch die am häufigsten gefundenen, knapp daumengroßen Zwergfledermäuse, unter Artenschutz stehen. Sie dürfen weder gefangen noch getötet werden. Dasselbe gilt für ihre Quartiere, in denen die Tiere ungestört bleiben müssen – die meisten Gebäudefledermäuse leben in engen Spalten an Giebeln, hinter Holz- und Schieferverkleidungen, Baumhöhlen, Dachstühlen, Metallblechen am Dachrand, auch an Neubauten. Aufgrund dessen appelliert der Nabu Heinsberg an alle Quartierbesitzer und -kenner mit Arbeiten an von Fledermäusen bewohnten Dächern und Verkleidungen bis mindestens Mitte August zu warten.