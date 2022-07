Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land : Wieder vermutete Brandstiftung auf einem Feld

Die Feuerwehr Oberbruch löschte den Brand auf einem FEld nahe dem Hückelhovener Stadtteil Ratheim. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Kreis Heinsberg Zum wiederholten Mal ist es im Kreis Heinsberg zu einem Brand auf einem abgeernteten Feld gekommen. Die Polizei ermittelt die Ursache.

Diebstahl aus Auto Zwischen Samstag, 2. Juli, 19 Uhr und Sonntagmorgen um 8 Uhr haben unbekannte Täter in Erkelenz-Katzem ein an der Straße Am Dreieck in einer Grundstückseinfahrt abgestelltes Auto aufgebrochen. Sie durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Sie stahlen aus dem Handschuhfach einen Fahrzeugschein und flohen in unbekannte Richtung.

Einbruch in einen Supermarkt In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde der Edeka-Markt an der Bruchstraße in Erkelenz-Lövenich von Einbrechern heimgesucht. Zwei unbekannte Täter öffneten gegen 2.20 Uhr eine der Türen gewaltsam und verschafften sich so Zugang zu dem Supermarkt. Die beiden Täter erbeuteten eine bislang unbekannte Menge an Tabakwaren. Sie flüchteten nach der Tatausführung mit einem Fahrzeug über die Bruchstraße in unbekannte Richtung.

Brandstiftung auf Feld Am Sonntag, 3. Juli, wurden Feuerwehr und Polizei gegen 19.45 Uhr über einen Brand auf einem gemähten Feld zwischen Oberbruch und Bleckden, nahe der Stadtgrenze zu Hückelhoven-Ratheim, informiert. Die Freiwillige Feuerwehr Oberbruch löschte den Brand, der nach ersten Erkenntnissen vorsätzlich gelegt wurde. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. In den vergangenen Tagen und Wochen war es in der Region gehäuft zu Bränden gekommen, bei denen Brandstiftung als Ursache nicht auszuschließen sei.

(RP)