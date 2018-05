Kreis Heinsberg: Musikvideo vom "Indemann"

Kreis Heinsberg Die Musiker von "MoDo", einer Heinsberger Alternative-Rock- und Metal-Band, drehten auf dem 36 Meter hohen Stahlkoloss "Indemann" die Szenen für ihr neues Musikvideo, das jetzt bei Youtube im Internet zu sehen ist.

Vom Boden aus sind die Menschen auf der oberen Aussichtsplattform in 24 Metern Höhe lediglich als kleine Gestalten zu erkennen. Um zu ihnen zu gelangen und den atemberaubenden Rundblick auf das Umland mit dem Tagebau Inden erleben zu können, bietet sich für Besucher die Fahrt mit dem Aufzug als schnellste Möglichkeit an.

Ein spektakuläres Bauwerk, an und in dem die Band die Einzelszenen, die im Weiteren zum Video verarbeitet werden, mit Leuten vom Fach aufnehmen. Auf Höhe der "Indemann"-Schultern haben Jenny Jansen, Andy Gaube, Frank Stellmacher und Ronnie Jansen ihre Instrumente und Mikros aufgebaut. Im Hintergrund befindet sich in Sichtweite die Abraum-Kante mit dahinter liegendem Braunkohlenabbaugelände.

Für den Filmdreh der Performances-Szenen spielen die Mitwirkenden gut hörbar wiederholt Sequenzen des Songs "choices", zu dem sie das Video erstellen wollen, ab. Mal dreht sich dazu Sängerin Jenny Jansen in luftiger Höhe, effektvoll von einer filmenden Drohne begleitet. Mal gehen alle an ihren Instrumenten mit. Mal steht die Sängerin darstellend in der ersten Reihe. Die Markenzeichen der "MoDo"-Eigenkompositionen - powervolle melodische Frauenstimme, eingängige Texte und druckvolle instrumentale Rhythmen - kommen in großer Höhe bei den Zuhörern an.