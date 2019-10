Museum Begas Haus beteiligt : Neues Kombi-Ticket für 28 Museen in der Region

Neues Kombi-Ticket für 28 Museen in der Region

Das Museum Begas Haus beteiligt sich am Projekt Kombi-Ticket. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Kreis Heinsberg Verkauf und Info-Broschüre im Museum Begas Haus.

Diese Woche fiel der Startschuss für den Verkauf des neuen Kombi-Tickets „auf ins museum!“. Ab sofort können mit dem Kombi-Ticket 28 Museen in der Region für 25 Euro besucht werden. Der tatsächliche Wert des Kombi-Tickets ist 155 Euro, wenn man die normalen Eintrittspreise aller teilnehmenden Museen zahlen müsste.

Das Kombi-Ticket ist bis Ende 2021 gültig. Unter den 28 Museen sind vier aus Ostbelgien, sieben aus der niederländischen Provinz Limburg und 17 aus der Region Aachen und Heinsberg, darunter das Begas Haus in Heinsberg. Sowohl das Kombi-Ticket als auch die dazugehörige Broschüre gibt es in deutscher und niederländischer Sprache. Beides ist erhältlich bei allen beteiligten Museen und in den Ticketshops der Region sowie im Internet unter www.aufinsmuseum.eu.