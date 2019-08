Aktionstag mit Ausstellung an Schulen : Begas Haus mit neuer Museumspädagogik

Heinsberg Das Begas Haus präsentiert am Samstag, 14. September, das neue museumspädagogische Konzept des Heinsberger Museums für Kunst und Regionalgeschichte.

Seit Anfang des Jahres hat das Begas Haus eine neue Stelle in der Museumspädagogik geschaffen und mit Doris Müller besetzt. Sie ist zusammen mit dem Museumsteam für die Konzeption, Entwicklung und Koordination der sogenannten Museumspädagogik verantwortlich, das bedeutet, seitens des Museums für die Menschen in der Stadt und der Region ein Portfolio an interessanten Kursen, Workshops und Veranstaltungen zusammenzustellen und anzubieten – mal kreativ, mal lehrreich oder informativ und pädagogisch wertvoll oder um einfach nur gemeinsam Freude an der Kunst zu haben. Das neue Museumspädagogikkonzept wird am 14. September im Museum vorgestellt und flankiert von einem „Tag des offenen Ateliers“ mit vielen Mitmachangeboten, einer Ausstellung und Vorführungen.