Für mehr Besucher Museen im Kreis Heinsberg wollen stärker kooperieren

Das Heinsberger Begas Haus kennt jeder, der sich in der Region ansatzweise für Kultur interessiert. Haus Hohenbusch und die Kreuzherren sind den meisten ein Begriff, genau wie Schacht 3 und die alte Zechentradition in Hückelhoven. Doch es gibt kulturell noch viel mehr zu entdecken im Kreis Heinsberg. Ob ein Eintauchen in alte Schulzeiten im Immendorfer Schulmuseum, im wahrsten Wortsinn „Grenzerfahrungen“ im just im Juni eröffneten Selfkänter Haus der Westgrenze oder alte Brandbekämpfungsschätze im Rheinischen Feuerwehrmuseum Lövenich – viele kleine und feine Einrichtungen laden auch in den Sommerferien Besucher ein.