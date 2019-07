Bahnhof Gangelt-Schierwaldenrath : Italienwoche bei der Selfkantbahn

Kreis Heinsberg Italienische Köstlichkeiten bei der Fahrt mit der Schmalspurbahn genießen oder mit den Kleinen zum Kinderfest fahren.

Das Kinderfest rund um die Schmalspurbahn ist schon beliebte Tradition. Doch es gibt auch Neues bei den Dampfzügen: Nach dem großen Erfolg der Spargelfahrten bietet die Selfkantbahn in Kooperation mit dem Restaurant „Gleis 3 – Restaurant Zur Selfkantbahn“ im Bahnhof Gangelt-Schierwaldenrath eine neue Reihe von Motto-Monaten an. Das neue Angebot startet im Juli (7., 14., 21. und 28.) mit dem Motto „Italien“. An diesen vier Tagen können die angemeldeten Teilnehmer eine Fahrt mit einem historischen Dampfzug und ein schmackhaften Motto-Essen verbinden.

Kinder-Führungen Am 14. Juli bietet die Selfkantbahn ein Kinderfest mit vielen Attraktionen für die kleinen Besucher. Deshalb gibt es dann ausnahmsweise keine Kinderführungen, die ansonsten immer am zweiten Sonntag des Monats (in der Fahrsaison) stattfinden.

Zum 28. Mal findet am Sonntag, 14. Juli, das große Kinderfest bei der Selfkantbahn im Kreis Heinsberg statt. Dann gehört die letzte noch erhaltene schmalspurige Dampfkleinbahn in Nordrhein-Westfalen einen Tag lang wieder ganz den kleinen und großen Kindern. Für die kleinen Fahrgäste der Selfkantbahn gibt es in der Zeit von 10 bis 17.30 Uhr am Bahnhof Gangelt-Schierwaldenrath Spiel und Spaß rund um die Dampfeisenbahn. Viele Attraktionen warten auf die Gäste, zum Beispiel ein Schminkstand, an dem man in einen Clown oder eine Katze verwandelt wird, eine Hüpfburg, eine große Tombola mit vielen schönen Preisen und jede Menge Spiele, die den Bahnhof zu einem einzigen großen Spielplatz machen. Dazu kommen Mal- und Bastelstände, ein „Luftballon-Clown“ und wie in den vergangenen Jahren die Möglichkeit, selber einmal mit einer Handhebel-Draisine fahren und dabei die Kräfte messen zu können. Zudem hat der Malteser Hilfsdienst Geilenkirchen sein Kommen angekündigt.