Mordprozess Dorota in Aachen Über welches Geheimnis sprach Manfred G.?

Rund 100 Stunden Audiomaterial – so viel haben die verdeckten Ermittler gesammelt, nachdem sie gut anderthalb Jahre auf Manfred G. angesetzt waren. G. muss sich derzeit vor dem Aachener Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, seine am 18. Oktober 2016 verschwundene Ehefrau Dorota getötet zu haben. Im August 2023 fanden die Ermittler ihre Leiche. Auch nach intensiver Untersuchung der Leichenteile konnten Rechtsmediziner des rechtsmedizinischen Instituts in Köln nicht sicher klären, was die Todesursache war.