Mordfall Dorota im Kreis Heinsberg Schwer ertragbare Bilder im Gerichtssaal

Es schien, als würde die getötete Dorota G. ihrem mutmaßlichen Mörder noch einmal in die Augen sehen wollen. Zu eindringlich war besonders dieses eine, schwer ertragbare Foto, das ihren Kopf zeigte. Diese Aufnahme und weitere zeigte die Rechtsmedizin am vierten Verhandlungstag im Mordprozess im Fall Dorota im Gerichtssaal des Landgerichts Aachen. Das sorgte für entsprechende Reaktionen: Während Dorotas ältere Schwester in Tränen ausbrach, blieb der angeklagte Manfred G., Dorotas Ehemann, wie schon an den drei vorherigen Verhandlungstagen, regungslos.