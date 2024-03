Mordfall Dorota G. „Mein Leben ist nichts mehr wert“

Aachen/Kreis Heinsberg · Nachdem im August die Leiche der seit 2016 verschwundenen Dorota G. gefunden worden war, gelang einem SEK die Festnahme ihres Ehemanns in Neuss. Was auf der Fahrt zur Vernehmung in Aachen geschah.

01.03.2024 , 17:00 Uhr

Der Fall Dorota wird vor dem Aachener Landgericht verhandelt. Foto: dpa/Oliver Berg

Von Anke Backhaus Lokalredaktion Erkelenz