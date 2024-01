Mordfall Dorota Verhandlungstermine stehen fest

Dringend tatverdächtig ist der Ehemann der damals 29-jährigen, Manfred G. Nach einem Streit mit ihrem Ehemann war Dorota am Abend des 18. Oktober 2018 spurlos aus dem gemeinsamen Haus in Süsterseel im Selfkant (Kreis Heinsberg) verschwunden. Bis zum vergangenen Sommer fehlte jede Spur von der Frau. Der Fall galt als Cold Case, heiße Spuren hatte es seit dem Verschwinden der damals 29-Jährigen vor sieben Jahren nicht mehr gegeben. Aufwendige Ermittlungsarbeiten waren ins Leere gelaufen, Dutzende Male hatte die Polizei Wälder, Grundstücke und Seen in der Umgebung durchkämmt, auch Hubschrauber, Spürhunde und Taucher eingesetzt.. Die Suche hatte in der Öffentlichkeit für großes Aufsehen gesorgt. Manfred G. galt die ganze Zeit über als Hauptverdächtiger, nachgewiesen werden konnte ihm allerdings nichts.