Vor Urteil im Mordfall Dorota Emotionale Plädoyers - Verteidigung fordert Freispruch

Mit einem sehr emotionalen Plädoyer begann am Freitagmorgen der letzte Prozesstag gegen Manfred G. vor der Aachener Schwurgerichtskammer im Mordfall Dorota. Ihm wird vorgeworfen, seine Frau im Oktober 2016 in Süsterseel (Kreis Heinsberg) ermordet zu haben. Die Leiche hatten Ermittler erst im vergangenen Sommer, also fast sieben Jahre nach der Tat, zerstückelt in einem Anbau des neuen Wohnsitzes des Angeklagten entdeckt.