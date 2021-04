Kultur in Mönchengladbach : Ensemblia taucht Wickrath in ein neues Licht

Wickrath Anwohner, Vereine und Initiativen können sich an einer Lichtkunst-Aktion mit einem Lichter-Spaziergang durch Wickrath beteiligen. Die Spielorte der Ensemblia haben im Juni einen Schwerpunkt.

Mit einem deutlichen Schwerpunkt aufdie Spielorte im Mönchengladbacher Stadtteil Wickrath und dessen Umfeld wird die Ensemblia vom 23. bis 27. Juni wieder einzelne Kultursparten verbinden und Neues präsentieren. Mit der dezentralen Gestaltung will das von der Marketing Gesellschaft Mönchengladbach mbH in Zusammenarbeit mit dem Kulturbüro sowie den Kulturinstitutionen der Stadt organisierte Festival Kultur auch in den außenliegenden Stadtteilen vorstellen und neues Publikum gewinnen, heißt es in einer Mitteilung.