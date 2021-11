Mobiler Schlachthof aus dem Kreis Heinsberg : Der Schlachter kommt zum Geflügel

Landrat Pusch (l.) begutachtete das neue mobile Schlachthaus aus dem Kreis Heinsberg. Foto: NEW

Erkelenzer Land Drei landwirtschaftliche Betriebe aus dem Kreis Heinsberg bietet einen neuen Service an: Ab sofort kommt die Schlachtanlage zum Tier, nicht umgekehrt.

Für Menschen, die regionale Erzeuger unterstützen und sich von der Massentierhaltung abwenden wollen, bieten drei landwirtschaftliche Betriebe aus Heinsberg, Geilenkirchen und Krefeld jetzt einen neuen Dienst an: Mit dem mobilen Schlachthaus der KCS GbR kommt die Schlachtanlage zum Tier und nicht umgekehrt.

Die Idee hinter dem mobilen Schlachthaus ist nicht neu, allerdings konnten die wenigen bisher am Markt erhältlichen Konzepte nicht ganz überzeugen. Deshalb entschieden sich die Verantwortlichen von KCS für eine eigene Lösung: Betäubungsanlage, Brühkessel und Rupfmaschine wurden im ersten Raum des Anhängers platziert. Über eine Durchreiche gelangt das geschlachtete Geflügel in den zweiten Raum, wo es küchenfertig weiterverarbeitet werden kann. Ein ebenfalls zu mietender Kühlanhänger rundet das Konzept ab. Auf sogenannten „Abtropfwagen“ rollen die Schlachtkörper direkt aus dem Schlachtanhänger in den Kühlanhänger.