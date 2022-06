Neue Mitglieder gesucht : Verein Mentor weckt die Leselust im Kreis Heinsberg

Kreis Heinsberg Die gemeinnützige Initiative Mentor weckt die Leselust bei Kindern mit Kreativität und Fantasie. Jetzt werden neue Mitglieder gesucht, die Schüler unterstützen möchten.

Mentor im Kreis Heinsberg ist eine gemeinnützige Initiative, die Kinder aller Schultypen beim Erwerb ihrer Lese- und Sprachfähigkeiten unterstützt und fördert. Diese Aufgabe übernehmen im Verein ehrenamtliche Mentorinnen und Mentoren, die Spaß am Lesen und am Umgang mit Kindern und Jugendlichen haben. Sie begleiten ihr Lesekind über einen längeren Zeitraum in einer Eins-zu-eins-Betreuung und geben ihm so ein hohes Maß an individueller Zuwendung. Mit Fantasie und Kreativität wecken sie Leselust und vermitteln Leseglück – oft mit ungewöhnlichen Methoden und Materialien, vor allem aber ohne Zeit- und Notendruck.

Deutlich machte der Vorsitzende Peter Kaiser bei dieser Veranstaltung auch, dass der Bedarf an dieser individuellen Art der Betreuung, wie sie der Verein bietet, sehr groß ist. So werden für den Beginn des kommenden Schuljahres dringend neue Mitglieder gesucht, die eine Stunde ihrer Zeit in der Woche aufbringen können, um sich in der Leseförderung zu engagieren. Der Verein bietet allen neuen Mitgliedern dafür eine kostenfreie Vorbereitung in Form eines sogenannten Basis-Coachings mit einer Spezialistin an. Fortgeführt werden soll auch das Angebot eines regelmäßigen Jour Fixe zum Austausch untereinander. Gesucht werden derzeit neue Mentorinnen und Mentoren für alle Kommunen im Kreisgebiet.