Bischof Dieser in Heinsberg : Mit Weltanschauung Fortschritt deuten

Heinsberg Bischof Helmut Dieser betrachtete das Thema „Veränderungen des gesellschaftlichen Miteinanders“ von christlich-religiöser Seite. Rund 150 Zuhörer kamen zum Vortrag.

„Heute bei dir“ So heißt der synodale, also für jeden offene Gesprächs- und Veränderungsprozess im Bistum Aachen, den Bischof Dieser in seiner Silvesterpredigt 2017 ausgerufen hat.

Stationen Bischof Helmut Dieser Priesterweihe am 8. Juli 1989 in Trier; Promotion zum Doktor der Theologie am 30. Mai 1998; Bischofsweihe am 5. Juni 2011 durch Bischof Stephan Ackermann; Bischof von Aachen wurde er am 12. November 2016.

In seinen Ausführungen in Heinsberg brachte er verschiedene Formen menschlicher und materieller Entwicklung zur Sprache, die er stets in ein Verhältnis zur dem Menschen eigenen Weltanschauung und zu Gott setzte. Dabei stellte er zwei Kernsätze heraus: „Keine Forschung kommt ohne Weltanschauung aus“, betonte er ebenso wie: „Der Fortschritt ist niemals größer als der Mensch, der ihn hervorbringt.“ Innovationen im privaten Bereich seien etwa auf technischer Ebene die Verfügbarkeit von Videos und Musik im Internet – in den 1960er und 1970er Jahren habe es dagegen noch eine Zeit ohne Fernsehen oder Plattenspieler gegeben. Allerdings lässt die Erkenntnis von Grenzen der Belastbarkeit des Ökosystems den Menschen heutzutage umdenken. Und nur mit Hilfe des Weltbildes könne der Mensch einen Fortschritt als Innovation deuten. „Ein Weltbild zu haben, bedeutet, deuten zu können“, sagte er, „und die Deutung wird zur theistischen, atheistischen oder agnostischen Konfession.“ So könne auch Gottes Existenz durch empirische Forschung weder bewiesen noch widerlegt werden. Ein Merkmal des Fortschrittes sah er darin, dass dieser keine Transzendenz – ein Überschreiten in eine andere Welt – erschafft: Alles verbleibt in der Immanenz, in der bestehenden Welt. Er unterliegt der Deutung durch den Menschen, da er sich nicht selber deuten kann. Fatal sei es, wenn der Fortschritt den Menschen Gott vergessen lässt, führte Bischof Dieser aus. Er warf in diesem Zusammenhang die Fragen nach der Sinnhaftigkeit der Erfindung von Massenvernichtungswaffen sowie von Egoismus, der zu Klimawandel und Verringerung der Artenvielfalt führt, auf. Und er stellte das „Verbrennen der Erde“ als mögliche Folge dar.