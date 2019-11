Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen : Gewalt an Frauen: das Schweigen brechen

„Gewalt an Frauen ist in unserer Gesellschaft noch zu oft ein Tabuthema. Wir müssen solche Missstände in die Öffentlichkeit bringen“, sagt Astrid Wolters, stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Erkelenz. Foto: Bretz Andreas/Bretz, Andreas (abr)

Kreis Heinsberg Gewalt gegen Frauen ist ein Problem, trotzdem wird es in der Öffentlichkeit oft tabuisiert. Der heutige „Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen“ weist auf diesen Missstand hin. Auch der Kreis Heinsberg möchte sensibilisieren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Kalenberg

„Gewalt an Frauen ist in unserer Gesellschaft noch zu oft ein Tabuthema. Wir müssen solche Missstände in die Öffentlichkeit bringen“, sagt Astrid Wolters. Die stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Erkelenz steht – gemeinsam mit acht Gleichstellungsbeauftragten des Kreises Heinsberg – an einem Infostand auf dem Erkelenzer Marktplatz und möchte genau das machen: Probleme öffentlich ansprechen und sichtbar machen.

Jährlich suchen in Deutschland etwa 16.000 Frauen mit fast ebenso vielen Kindern Zuflucht in einem Frauenhaus. Viele von ihnen finden in den oft überlasteten Einrichtungen keinen Platz mehr. Das geht aus einem in diesem Jahr veröffentlichen Schreiben des Bundestages hervor. Auch im Kreis Heinsberg vermeldet das 2018 umgezogene Frauenhaus steigende Zahlen. Die Belegungsquote der vom Sozialdienst Katholischer Frauen und Männer (SKFM) geführten Einrichtung ist in den vergangenen Jahren von 52 auf 77 Prozent angestiegen. „Wir sagen alle immer, dass darf doch in der heutigen Zeit eigentlich nicht mehr sein, aber statistisch ist weltweit jede dritte Frau von physischer und psychischer Gewalt betroffen“, erklärt Elke Bodewein, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Erkelenz.

Die stellvertretende Bürgermeisterin von Erkelenz, Astrid Wolters (von links), und die Gleichstellungsbeauftragten Linda Vieten-Wyen, Petra Büschgens, Anja Bischof, Anneliese Wellens, Elke Bodewein, Monika Savelsberg, Sonja Opwis und Marika Schroder. Foto: Sebastian Kalenberg

INFO Das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ Rufnummer 08000 116 016 Hilfe Frauen bekommen Soforthilfe und Beratung, wenn sie Opfer von physischen oder psychischen Übergriffen werden. Von häuslicher und sexualisierter Gewalt bis hin zu Mobbing und Zwangsheirat. Beratung Die Hilfe erfolgt rund um die Uhr, anonym, vertraulich und auf 17 Fremdsprachen.

Mit ihren Kolleginnen der anderen Städte organisiert sie seit vier Jahren anlässlich des heutigen „Internationalen Tages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen“ einen Infostand. „Es gibt weiterhin zu viel Gewalt gegen Frauen. Die Gesellschaft darf nicht wegschauen. Wir müssen für die betroffenen Frauen sichtbar sein, auf sie zugehen und Hilfe anbieten.“ Seit über 25 Jahren arbeitet Bodewein bei der Stadt. Als Gleichstellungsbeauftragte ist sie eine Anlaufstelle für Frauen, die in ihrem alltäglichen Leben mit Gewalt konfrontiert werden. „Leider denken viele Frauen zu oft, dass sie selber Schuld seien und trauen sich nicht, etwas zu unternehmen. Wir müssen die Opfer stärken und zeigen, dass sie wahrgenommen werden. Nur so kann der Kreislauf durchbrochen werden“, sagt Bodewein.

Ein großes Problem – das erkennen Bodewein und Wolters beide an – sei die noch unzureichende Transparenz und fehlende Sichtbarkeit von Hilfsangeboten. „Als wir Anfang des Jahres Frauengruppen und Anlaufstellen kontaktiert haben, kamen zum ersten Treffen 40 Vertreterinnen. Wir waren selber überrascht, dass es so viele Angebote bereits im Vorfeld gab“, erklärte die stellvertretende Bürgermeisterin. „Unsere Aufgabe ist es, diese Angebote auch in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen. Zudem wollen wir die Anlaufstellen komprimieren und eine dezentrale Stelle schaffen, an die sich betroffene Frauen wenden können.“