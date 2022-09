Im Kreis Heinsberg : Missbrauch: SPD will Spurensicherung vereinfachen

Kreis Heinsberg Die Möglichkeit einer anonymen Spurensicherung (ASS) habe den Vorteil, dass Spuren nach einem möglichen Missbrauch zunächst anonym, aber gerichtsverwertbar über Jahre gesichert werden können.

(RP) Im Kreis Heinsberg ist der Kampf gegen sexualisierte Gewalt in diesem Jahr verstärkt in den Vordergrund gerückt. Kommunen und freie Träger haben gemeinsam mit der Kreisverwaltung Beratungsstellen eingeführt, bei denen sich Betroffene oder Angehörige melden können, mit denen aber auch Personal wie Erzieher oder Lehrerinnen geschult werden sollen. Nun möchte die SPD-Fraktion im Kreistag einen weiteren Schritt zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gehen und die anonyme Spurensicherung intensivieren.

In einer Anfrage, die im nächsten Gesundheitsausschuss am Mittwoch, 16. November, beantwortet werden soll, möchte die Fraktion von der Verwaltung wissen, wie der Stand bei einer solchen Spurenaufnahme im Kreis ist. „Oft braucht es einige Zeit, bis Opfer von sexualisierter Gewalt, insbesondere in Fällen von häuslicher Gewalt, eine Strafanzeige stellen, da diese unmittelbar nach der Tat unter Schock stehen und ihnen diese Entscheidung schwerfällt“, erklärt die SPD. Eine Sicherung von Spuren, die im Falle einer Anzeige als Beweismittel genutzt werden können, müsse aber möglichst zeitnah nach der Tat erfolgen. Grundsätzlich sei die Sicherung von Spuren allerdings nur in Verbindung mit einer Strafanzeige vorgesehen.