Heinsberg: Minister Pinkwart zu Gast bei der "Werkbank" in Heinsberg

Minister Pinkwart zu Gast bei der "Werkbank" in Heinsberg

Heinsberg Der nordrhein-westfälische Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie, Professor Andreas Pinkwart (FDP), war zu Gast in Heinsberg. Gemeinsam mit dem hiesigen FDP-Landtagsabgeordneten Stefan Lenzen, der die Termine vermittelte, besuchte Pinkwart das Unternehmerforum Kreis Heinsberg sowie die den Coworking-Space 'Werkbank'.

Im Anschluss an das Unternehmerforum besuchten Pinkwart und Lenzen die Werkbank, ein Coworking-Space auf der zweiten Etage der Kreissparkasse in der Heinsberger Innenstadt. Die offizielle Eröffnung fand im vergangenen Jahr statt. An dieser konnte Minister Pinkwart gesundheitsbedingt nicht teilnehmen. Den jetzigen Besuch nutzen die beiden Liberalen um mit den dort eingemieteten Unternehmern und Gründern ins Gespräch zu kommen.