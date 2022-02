Für Menschen im Erkelenzer Land : Für die Arbeit über Grenzen hinausgehen

Der Service grenzüberschreitende Arbeit (SGA) hilft bei der Jobvermittlung in der deutsch-niederländischen Grenzregion. Foto: dpa/Sina Schuldt

Erkelenzer Land Jobvermittlung in der Grenzregion: Als zentrale Anlaufstelle zieht ein neuer Service eine erste Bilanz. Der Sitz befindet sich in Venlo.

Wer Arbeit sucht, sollte nicht an der deutsch-niederländischen Grenze haltmachen. Wer sich beruflich verändern möchte, für den könnten sich im Nachbarland größere Chancen als in der Heimat bieten. Fachleute beider Länder ermutigten bei der virtuellen Eröffnung des „Service Grenzüberschreitende Arbeit“ (SGA) die Menschen zwischen Rhein, Niers und Maas dazu, den Radius bei der Arbeitssuche zu erweitern. Das neue Angebot in der Grenzregion unterstützt dabei aus einer Hand.

Als zentrale Anlaufstelle für niederländische und deutsche Arbeitgeber und Arbeitnehmer besteht der SGA seit zwei Jahren im niederländischen Venlo. Pandemiebedingt war zunächst auf eine Eröffnungsfeier verzichtet worden. Virtuell ist das nun nachgeholt und zugleich mit einer ersten Bilanz verknüpft worden. Verweisen kann das kleine Team des SGA bereits auf mehr als 160 Menschen, die durch die Beratungsstelle eine Beschäftigung im Nachbarland gefunden haben. Darüber hinaus wurden weitere 735 Frauen und Männer bei der Suche nach grenzüberschreitender Arbeit unterstützt, während der Corona-Pandemie überwiegend virtuell und telefonisch.

Partner der euroregionalen Kooperation sind neben der Euregio Rhein-Maas-Nord und deren Grenzinfopunkt die Agenturen für Arbeit in Mönchengladbach und Krefeld, das Jobcenter des Kreises Viersen, der UWV Nord- und Mitte-Limburg sowie der Arbeitsmarktregion Nord-Limburg.

Neben der Arbeitsvermittlung sind Informationen zu Steuern, Sozialversicherung und grenzüberschreitendem Arbeiten wesentlicher Bestandteil des Angebots, das der SGA im deutsch-niederländischen Grenzgebiet macht. Arbeitgeber werden beim Bewerten von Diplomen, Abfassen von Stellenangeboten und bei der Registrierung im niederländischen und deutschen Stellenangebotssystem beraten. Unterstützt wird außerdem bei der Vermittlung von geeigneten Kandidaten für die ausgeschriebenen Stellen. Arbeitsuchende wiederum können ihr Bewerbungsprofil sowohl in die niederländische als auch in die deutsche Stellendatenbank eingeben, erhalten Hilfe bei Bewerbungsschreiben und können an einem Bewerbungstraining teilnehmen.

Venlo wurde als Standort gewählt, weil er in der Nähe der deutschen Grenze liegt. Hier wurde ein spezieller Raum eingerichtet, in dem immer drei Mitarbeiter des Teams Grenzarbeit anwesend sind. Kontakt jederzeit per E-Mail an venlo@grensarbeid.eu.

