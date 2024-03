Krimineller Hotspot? Mehrere Straftaten in Gangelt verübt

Schon in der Nacht zuvor waren Kriminelle in der Gemeinde Gangelt unterwegs. Zwischen 18.40 Uhr am Donnerstag und 6.45 Uhr am Freitag wurde ein Peugeot Boxer aus der Einfahrt eines Hauses am Luisenring gestohlen. Im Fahrzeug befand sich zusätzlich Werkzeug in erheblichem Umfang. Gegen 2 Uhr in der Nacht versuchten unbekannte Täter, ein Wohnmobil der Marke Clever von der Straße Am Wald zu stehlen. Dazu schlugen die Täter zunächst die Seitenscheibe ein. Es gelang jedoch nicht, das Fahrzeug zu wegzufahren. Bei zwei weiteren Autos wurden ebenfalls die Seitenscheiben eingeschlagen. Aus einem an der Bruchstraße abgestellten Seat wurden Fahrzeugunterlagen gestohlen, aus einem Dacia, der auf der Borheggenstraße stand, eine Geldbörse mit Bargeld.