Erkelenzer Land : Mehrere Einsätze für Polizei und Notarzt

Spät in der Nacht kam unter anderem ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall zu Fall und verletzte sich schwer. Foto: dpa/Patrick Seeger

Erkelenzer Land Mehrere Einbrüche und Verkehrsunfälle haben die Einsatzkräfte von Freitag bis Sonntag (22. bis 24 Oktober) in Atem gehalten. Bei zwei Unfällen war auch Alkohol im Spiel.

Auto bringt Radfahrer zu Fall Ein 17 Jahre alter Radfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 23. Oktober, 23.30 Uhr, leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, war der Wegberger mit seinem Fahrrad die Beecker Straße aus Richtung Forst kommend in Richtung Echter Straße unterwegs und benutzte den rechtsseitigen Fahrradschutzstreifen. Dabei wurde er von einem überholenden Fahrzeug gestreift. Bei dem Fall zog er sich eine leichte Verletzung zu. Der helle Wagen, vermutlich ein VW, flüchtete in Richtung Echter Straße. Das Verkehrskommissariat ermittelt.

Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt Alkohol war bei einem Unfall am Sonntag, 24. Oktober, um 2.05 Uhr im Spiel. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 41-jähriger Wassenberger mit seinem Motorrad die Erkelenzer Straße aus Richtung Myhl kommend in Richtung Kreisverkehr Gladbacher Straße. Er wollte auf der Erkelenzer Straße weiter in Richtung Unterstadt fahren. Im Kreisverkehr verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb im angrenzenden Grünstreifen liegen. Dabei verletzte er sich schwer und wurde ins Krankenhaus gebracht. Da er offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand, ließ die Polizei ihm eine Blutprobe entnehmen. Zudem hatte er keinen Führerschein. Das nicht zugelassene Motorrad stellte die Polizei sicher.

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus Unbekannte versuchten am 22. Oktober zwischen 15.30 und 19 Uhr in Wegberg-Beeck die Terrassentüre eines Einfamilienhauses an der Vinzenzstraße aufzuhebeln. Das gelang ihnen nicht. Die Polizei ermittelt.

Diebe stehlen Kupferrohre In Erkelenz-Keyenberg stahlen Unbekannte zwischen dem 20. und 22. Oktober aus dem Keller eines leerstehenden Einfamilienhauses an der Lindenallee Kupferrohre.

Betrunkener Autofahrer fällt Zeugen auf Die Polizei hat einen 34 Jahre alten Autofahrer aus Hückelhoven aus dem Verkehr gezogen, der Zeugen durch eine Trunkenheitsfahrt aufgefallen ist. Die Polizei ließ ihm eine Blutprobe entnehmen. Bei weiteren Ermittlungen stellte die Polizei fest, dass er keinen Führerschein mehr besaß. Der war ihm aufgrund gleicher Delikte bereits vor geraumer Zeit abgenommen worden.

(RP)