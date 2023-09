In Gangelt gescheitert Mehrere Automatensprengungen in der Region

Der Vorfall in Gangelt war in der Region nicht der einzige am vergangenen Wochenende. In der Nacht auf Montag haben mehrere Unbekannte einen Geldautomaten einer Bankfiliale in Erftstadt-Lechenich gesprengt. Nach der Detonation sollen die Tatverdächtigen mit einem dunklen BMW in Richtung der nahe gelegenen Autobahn geflüchtet sein. Gegen 2.30 Uhr hatten Anwohner laute Geräusche aus dem Bereich Marktplatz Ecke Raiffeisenstraße gehört und den Notruf gewählt. Etwa zwei Stunden später meldeten mehrere Anwohner gegen 4.20 Uhr einen lauten Knall in der Prämienstraße in Aachen-Walheim. Auch hier hatten Unbekannte einen Geldautomaten gesprengt.