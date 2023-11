In Erkelenz und Heinsberg Täter brechen mehrere Autos auf

Autoaufbrüche beschäftigen auch weiterhin täglich die Heinsberger Kreispolizei. Auch in Erkelenz hat es am Montag wieder einen Fall gegeben: Wie die Polizei mitteilt, hat ein Zeuge einen unbekannten Mann gegen 14.30 Uhr dabei beobachtet, wie er auf der Glück-Auf-Straße in einen geparkten Lkw einbrach. Demnach erbeutete er zwei Rucksäcke daraus. Der Täter war etwa 30 Jahre alt, 1,75 Meter groß und von normaler Statur. Er hatte kurze blonde Haare und war mit einer grauen Trainingsjacke sowie einer grauen Hose bekleidet. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter machen können. Sie werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat in Erkelenz unter 02452 9200 oder unter polizei.nrw zu melden.