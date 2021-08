Zahlen des statistischen Landesamtes : Mehr Wohngeldempfänger im Kreis Heinsberg

Erkelenzer Land Die Zahl der Wohngeldempfänger 2020 um 23,1 Prozent gestiegen. So gab es insgesamt 1955 Empfänger, 2019 waren es noch 1588 gewesen.

Im Kreis Heinsberg haben im vergangenen Jahr deutlich mehr Haushalte Wohngeld empfangen als in den Jahren zuvor. Wie aus Zahlen des statistischen Landesamtes hervorgeht, ist die Zahl der Wohngeldempfänger 2020 um 23,1 Prozent gestiegen. So gab es insgesamt 1955 Empfänger, 2019 waren es noch 1588 gewesen. Knapp 90 Prozent dieser Haushalte waren Mieter, die restlichen zehn Prozent Wohneigentümer, die einen Zuschuss erhalten hatten.

Der Kreis liegt mit diesen Zahlen in etwa im landesweiten Durchschnitt. In Nordrhein-Westfalen bezogen demnach 2020 insgesamt 153.190 Haushalte Wohngeld, das waren 23,9 Prozent mehr als im Vorjahr. In diesen sogenannten reinen Wohngeldhaushalten zählen alle im Haushalt lebenden Personen als wohngeldberechtigt. Die durchschnittlich gezahlten Leistungen stiegen landesweit auf im Mittel 195 Euro, was einem Plus von 28 Euro entsprach.