Kreis Heinsberg Mehr Schülerinnen mit Top-Abitur

Auf Ebene der Kreise und kreisfreien Städte betrachtet war in Bonn (17,5 Prozent), Münster (17,3 Prozent) und Düsseldorf (14,4 Prozent) der Anteil der Abiturientinnen und Abiturienten mit einem Notenschnitt von 1,4 oder besser am höchsten. In Gelsenkirchen (6,7 Prozent), Hamm (6,9 Prozent) und dem Kreis Paderborn (7,9 Prozent) war der Anteil der Frauen und Männer mit Spitzennote im NRW-Vergleich am niedrigsten.