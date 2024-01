Lange Wartezeiten Mehr Psychotherapeuten-Sitze für den Kreis Heinsberg

Insgesamt werden in NRW 24,5 neue Sitze geschaffen. Die Zahl der Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, die sich in bestimmten Regionen niederlassen können, ist nach bundesgesetzlichen Regelungen begrenzt. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass eine gleichmäßige und bedarfsgerechte Versorgung in allen Regionen gewährleistet wird. NRW ist neben Schleswig-Holstein das erste Bundesland, das von einer Regelung zur Schaffung zusätzlicher Sitze Gebrauch macht.