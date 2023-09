Krankenhauszahlen für den Kreis Heinsberg Mehr Patienten, aber weniger Ärzte

(cpas) Die Zahl der in den vier Kliniken des Kreises Heinsberg (Krankenhäuser in Erkelenz, Heinsberg, Geilenkirchen sowie psychiatrische Klinik in Gangelt) behandelten Patienten ist im vergangenen Jahr um 2,4 Prozent gestiegen. Wie aus Zahlen des Statistischen Landesamtes hervorgeht, wurden 42.459 Menschen vollstationär behandelt. In den vergangenen zehn Jahren sind die Patientenzahlen gestiegen: Im Jahr 2012 wurden im Kreis noch 37.636 Menschen behandelt.