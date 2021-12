Aktuelle Statistik für das Erkelenzer Land : Immer mehr Menschen sind auf Sozialleistungen angewiesen

Erkelenzer Land Die Zahl derjenigen Menschen, die im Erkelenzer Land so genannte Mindestsicherungsleistungen erhalten, ist von 2019 auf 2020 erstmals seit 2015 wieder gestiegen.

Demnach empfingen im vergangenen Jahr (aktuellere Zahlen liegen noch nicht vor) 19.794 Frauen und Männer derartige Sozialleistungen. Das sind 0,8 Prozent mehr als 2019 (19.642). Die Mindestsicherungsquote erreicht damit einen Wert von 7,7. Das ist der Anteil der Empfänger/-innen von Mindestsicherungsleistungen an der Gesamtbevölkerung. Je höher diese Quote ist, desto mehr Menschen sind in einer Kommune abhängig von Sozialleistungen. Zum Vergleich: Die höchste Mindestsicherungsquote aller 396 Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen ermittelten die Statistiker mit 22,0 Prozent für Gelsenkirchen. Die niedrigste Mindestsicherungsquote wies Ende 2020 mit 2,8 Prozent die Gemeinde Hallenberg im Hochsauerlandkreis auf.