Tarifabschluss Mehr Geld für Bäckerei-Beschäftigte im Kreis Heinsberg

Beschäftigte in Bäckereien im Kreis Heinsberg bekommen ab diesem Monat mehr Geld – vom Bäcker über den Auslieferungsfahrer bis zur Fachverkäuferin am Filial-Tresen. Das teilt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mit. Die NGG Aachen spricht von einem „kräftigen Lohn-Plus“: „In der Spitze gibt es 13 Prozent mehr. Davon profitieren vor allem auch die, die Brote, Brötchen und Kuchen in den Bäckereien und Filialen verkaufen, sagt der Geschäftsführer der NGG-Region Aachen, Tim Lösch. Eine Bäckereifachverkäuferin, die Vollzeit arbeite, habe damit ab sofort gut 270 Euro mehr im Portemonnaie. Ein junger Bäckergeselle komme auf knapp 170 Euro zusätzlich im Monat, so Lösch. Im Kreis Heinsberg gebe es nach Angaben der Arbeitsagentur 51 kleinere und größere Bäckereien sowie Konditoreien mit rund 620 Beschäftigten.