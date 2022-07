Zulassungen steigen : Mehr Elektroautos im Kreis Heinsberg

Kreis Heinsberg Die Zahl der Benziner und Dieselfahrzeuge ist im Vergleich zu 2021 zurückgegangen. Reine Elektroautos werden immer beliebter, allerdings sind die absoluten Zahlen noch verhältnismäßig niedrig.

Am 1. Januar 2022 waren in Nordrhein-Westfalen 10,4 Millionen und damit 0,6 Prozent mehr Personenkraftwagen für den Straßenverkehr amtlich zugelassen als ein Jahr zuvor. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt anhand von Ergebnissen des Kraftfahrtbundesamtes mitteilt, entfielen damit 21,5 Prozent aller im Bundesgebiet zugelassenen Autos auf NRW. 6,8 Millionen der in NRW zugelassenen Autos wurden mit Benzin (65,7 Prozent), 2,9 Millionen mit Diesel (28,1 Prozent) und 136.735 mit Gas angetrieben (1,3 Prozent). Der Bestand von Personenkraftwagen mit Hybrid- oder Elektroantrieb erreichte mit zusammen 506.563 Fahrzeugen einen Anteil von 4,9 Prozent an der Gesamtzahl der Autos in NRW.