Massive Brückenschäden in der Region IHK Aachen übt Kritik

(RP) Nachdem in der vergangenen Woche Vertreter der Industrie- und Handelskammern im Rheinland verheerend schlechte Zustände an hunderten wichtigen Brücken in Nordrhein-Westfalen angeprangert haben, hat auch die IHK Aachen den „alarmierenden“ Verfall der Bauwerke in der Region kritisiert.