SPD-Politiker Martin Schulz „AfD ist eine Schande für die Bundesrepublik“

Am 9. Juni wird das neue EU-Parlament gewählt – und große Teile der Gesellschaft haben große Sorge, dass sich der politische Rechtsruck fortsetzt. Auch deshalb hat Stephan Pusch, Landrat des Kreises Heinsberg, die sogenannte „Demokratieoffensive“ als Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen. In Martin Schulz, ehemaliger Präsident des EU-Parlaments und SPD-Kanzlerkandidat, war am Montagabend im Heinsberger Kreisgymnasium ein prominenter Redner zu Gast – der sehr klare Worte für die zunehmenden rechtsextremen Strömungen im Land fand.