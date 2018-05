Kreis Heinsberg: Markus Bruns ist neuer Regionalvikar

Info

Zur Person Markus Bruns

Werdegang Markus Bruns ist 51 Jahre alt und stammt aus Wassenberg-Birgelen. Nach Schulzeit und Theologie-Studium in Bonn und einem pastoralen Jahrespraktikum in Mönchengladbach folgt die Ausbildung im Aachener Priesterseminar.

Beruflicher Weg 1995 Priesterweihe im Dom zu Aachen. Es folgte die Zeit als Kaplan fünfeinhalb Jahre lang in Viersen. Ab 2000 war Bruns Jugendseelsorger für die Region Kempen-Viersen und Pfarrer an St. Helena in Viersen-Helenabrunn, ab 2006 Leiter der Gemeinschaft der Gemeinden Viersen und Pfarrer an St. Peter und St. Marien in Viersen.

Heinsberg Propst der Pfarre St. Gangolf in Heinsberg und Leiter der Gemeinschaft der Gemeinden (GdG) Heinsberg-Waldfeucht ist Pfarrer Markus Bruns seit 2010. Seit 2015 gehört Bruns auch als einer von vier so genannten nicht (in Aachen) residierenden Domkapitularen dem Domkapitel des Aachener Doms an. Neu ist nun seine Funktion als Regionalvikar.