Ausstrahlung am Sonntag : Mariechen aus dem Erkelenzer Land machen Youtube-Video

Ausstrahlung am Sonntag

In Einzel- und Gruppentänzen zeichneten die Mariechen in Kempen ein Video auf. Foto: RUTH KLAPPROTH

Erkelenzer Land Die Mariechen im Erkelenzer Land trainieren seit zwei Jahren fleißig – doch auftreten dürfen sie nicht. Deswegen hat Trainerin Jenny Pegen nun die Idee zu einer Online-Gala gehabt.

(RP) „Der Marathon liegt in den letzten Zügen“ verkündet Trainerin und Ex-Tanzmariechen Jenny Peggen freudig und fiebert gemeinsam mit den von ihr trainierten Mariechen dem Wochenende entgegen. Am kommenden Sonntag wird das fertige Video zu „Jennys Mariechen-Marathon öffentlich auf dem Youtube-Kabal der Trainerin zu sehen sein.

Dafür wurde die Trainingshalle in Kempen in ein kleines Fernseh-Studio verwandelt, die Auftritte mit insgesamt vier Kameras aufgenommen. Entstanden sind so mehr als zehn Stunden Rohmaterial. Das musste gesichtet, synchronisiert und geschnitten werden. „Ich danke meinem Cutter Maurice Günder wirklich von Herzen für seinen Einsatz und seine Geduld, das war schon ein hartes Stück Arbeit“, sagt Jenny Peggen. Sie freut sich nun darauf, dass der Marathon auch endlich der Öffentlichkeit präsentiert werden kann.