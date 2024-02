Verdacht der Brandstiftung Mann nach Feuer in Heinsberg festgenommen

Am Donnerstagnachmittag ist auf der Josef-Gaspers-Strasse in Heinsberg gegen 17 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Im ersten Obergeschoss brannte laut Polizei eine Küche in einem Mehrfamilienhaus. Bewohner aus darüber liegenden Wohnungen wurden von der Feuerwehr evakuiert – ein Teil über Drehleitern, die aus Wassenberg und Geilenkirchen zusätzlich angefordert wurden, – ein Teil mit Brandschutzhauben durch das Treppenhaus. Die evakuierten Bewohner wurden auf das Gelände einer Tankstelle gebracht, wo das Tankstellendach vor dem starken Regen schützte, und wurden hier vom Rettungsdienst gesichtet.