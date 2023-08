Auf der Motorhaube gesessen Mann gerät in Übach-Palenberg unter Auto und wird schwer verletzt

Weil er auf der Motorhaube eines fahrendes Autos gesessen hat, hat sich ein 26-Jähriger aus Iserlohn am Dienstagabend schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, setzte der Mann sich in Übach-Palenberg auf die Motorhaube des Wagens, den ein 18-Jähriger steuerte. Dieser fuhr kurz darauf los. Nach wenigen Metern rutschte der 26-Jährige von der Motorhaube, geriet unter das Auto und wurde mehrere Meter mitgeschleift. Der jüngere Mann stoppte den Wagen und setzte zurück, bis er den anderen wieder sehen konnte. Hierbei wurde der Ältere erneut mitgeschleift. Der Iserlohner erlitt schwere Verletzungen und musste in eine Klinik gebracht werden. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen dieses Vorfalls. Diese sollen sich unter 02452 9200 melden.