Heinsberger angeklagt Hat er Drogen im großen Stil verkauft?

Laut Anklageschrift soll der Angeklagte das Rauschgift überwiegend an Abnehmer aus dem Ausland veräußert haben. Insgesamt listete die Staatsanwältin in der Anklageschrift 15 Einzelfälle des „unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln“ auf, bei der von einer Gesamtmenge von mehr als 140 Kilogramm Kokain und 500 Kilogramm Haschisch die Rede ist. Bei Preisen von rund 30.000 Euro pro Kilogramm Koks und rund 3500 Euro bei Haschisch kommt ein beachtlicher Geldbetrag zusammen. In fast allen Fällen soll der Angeklagte mit bisher noch Unbekannten die Mengen über bisher unbekannte Kuriere am Kunden in Italien geliefert haben. Namen wie „Maradona“ und „Neymar“ verschlüsseln dabei die Namen von Tatbeteiligten. Zum Teil seien bei den Kuriertouren nach Italien auch präparierte Fahrzeuge zum Einsatz gekommen. Mal waren es „nur“ zwei Kilogramm Kokain, die auf die Reise geschickt wurden, mal waren es sogar 40. Mal wurde ein Kilogramm Kokain für 31.500 Euro eingekauft und gewinnbringend für 32.500 Euro verkauft. Ermittelt wurden die angeklagten Taten im Zeitraum von Februar 2020 bis März 2023, im Juli kam es zur Festnahme des Mannes, der 1981 in Tirana in Albanien geboren wurde.