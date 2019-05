Maiherz-Fabrik Gangelt : Fantasievolle Unikate aus buntem Krepppapier

Friederike Laumen fertigt seit mehr als 20 Jahren Herzen und andere Motive an. Foto: Ruth Klapproth

Gangelt In der Gangelter Maiherz-Fabrik entsteht nach den Vorlagen der Kunden kunstvoller Schmuck für die Hauswand. So drücken unverheiratete junge Männer in der Mainacht ihre Zuneigung aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Daniela Giess

Harry Potter war ihre größte Herausforderung. Das Problem bei der Darstellung des britischen Zauberlehrlings: die vielen feinen Konturen.

Wer die Gangelter Maiherz-Fabrik betritt, die Friederike Laumen betreibt, kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Und hat buchstäblich die Qual der Wahl. Quietschgelbe Minions, farbenfrohe Einhörner, der blaue Elefant aus der Sendung mit der Maus, Paddington-Bär, das Krümelmonster aus der Sesamstraße, Hello-Kitty-Kätzchen, blaue Schlümpfe, Eulen und, und, und. „Die Kunden kommen häufig mit Vorlagen hierher“, erzählt die Inhaberin, die zur Hochsaison mehrere Aushilfen beschäftigt.

Info Maiherz-Dieben keine Chance geben Anlässe Auch für Betriebsferien, zum Valentinstag oder Geburtstag eignen sich die Herzen, die Friederike Laumen in ihrer Werkstatt aus bunten Krepppapier-Röschen und Styropor-Rohlingen anfertigt. Tipp Um Dieben keine Chance zu geben, rät die Maiherz-Expertin, den fantasievollen Schmuck erst am Mittag des Maifeiertags oder an der Zimmerwand aufzuhängen. Kontakt Telefon 02454 9698474 www.maiherzfabrik.eu

Alles ist Handarbeit, alles geht Hand in Hand. Friederike Laumen schneidet die Rohlinge für die Motive aus Styropor aus. Die nächsten Arbeitsschritte werden von ihren Angestellten erledigt: den Rand mit den selbst gedrehten Röschen aus buntem Krepppapier bestecken, das Innere füllen und schließlich das Unikat mit einer passenden Schleife verzieren, auf die meistens schon zuvor der Vorname der Beschenkten gedruckt worden ist.

Der besondere Service für Schützenkönige, Schützenprinzen und deren Hofstaat: Das über 40 Jahre alte „Drehmaschinchen“, wie es von Friederike Laumen liebevoll genannt wird, darf sogar kostenlos ausgeliehen werden, um das Haus der Majestäten der heimischen Schützenbruderschaften aufwändig schmücken zu können.

Darüber hinaus gibt es noch andere wichtige Verwendungszwecke der Krepp-Kunstwerke: In der Nacht zum 1. Mai werden die individuell gestalteten Motive nach einem alten Brauch aus dem Rheinland von Junggesellen an den Hauswänden der unverheirateten jungen Frauen befestigt, oft sogar bewacht, um sie vor Diebstahl zu schützen. Die jüngsten Kunden der Gangelter Maiherz-Fabrik sind elf Jahre alt, die ältesten um die 50. Friederike Laumen (62) rät, das fantasievolle Kunstwerk erst am Mittag des Maifeiertags aufzuhängen, um Langfingern keine Chance zu geben.

Regengüsse können den Produkten aus der Maiherz-Fabrik nicht viel anhaben. Im Preis – schon für weniger als 20 Euro ist ein kleines Herz zu haben – ist die 1,50 Meter breite Klarsichtfolie enthalten, in die der Krepppapier-Schmuck für die Hauswand gehüllt wird. „Wenn die Rosen trotzdem nass werden, verlieren sie wenigstens gleichmäßig ihre Farbe“, weiß die gelernte Floristin aus jahrelanger Erfahrung.

Das Anfertigen der traditionellen Maiherzen war damals obligatorischer Teil ihrer dreijährigen Ausbildung. Friederike Laumen fand keinen Spaß an dieser Arbeit, beschloss später im eigenen Blumengeschäft in Birgden, die ungeliebten Produkte aus Krepppapier und Styropor lieber gänzlich zu verbannen. Bis eine ehemalige Angestellte sie wieder daran erinnerte und begann, die Herzen anzufertigen. Zudem gelang eine gelb-schwarz gestreifte Janosch-Ente. Irgendwann verdrängten die Herzen die frischen Blumen. Schließlich fand Laumen, die aus Geilenkirchen-Hünshoven stammt, doch Gefallen an der Tätigkeit und den Ergebnissen.

Und so konzentriert sie sich seit fast 22 Jahren auf Herzen für alle erdenklichen Anlässe: zum Muttertag, zur Kinderkommunion oder Hochzeit, Klapperstörche und Kinderwagen (je nach Inhalt hellblau oder rosa) zur Geburt. Herzen mit leuchtenden Lichterketten oder ohne. Auch Goldhochzeitspaare kaufen bei ihr. „Die leisten sich dann was zu ihrem Jubiläum.“ In der fünften Jahreszeit schmücken Karnevalsgesellschaften aus dem Umland ihre Narrentempel mit farblich abgestimmten Gebilden aus Krepppapier oder überdimensionalen Narrenkappen als jecken Hinweis am Hauseingang der amtierenden Tollität.

Friederike Laumen hat das bunte Krepppapier seit langer Zeit in ihr Leben integriert. „Sogar abends vor dem Fernseher drehe ich noch Röschen“, verrät sie schmunzelnd.