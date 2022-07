Kirchenkreis Jülich : Literaturreihe erweitert das Verständnis für Afrika

Kreis Heinsberg Eine Online-Literaturreihe der evangelischen Erwachsenenbildung im Kirchenkreis Jülich beschäftigt sich mit der Schriftstellerin Tsitsi Dangarembga aus Simbabwe. Los geht es am 5. August.

Die Evangelische Erwachsenenbildung im Kirchenkreis Jülich, der sich auch auf den Kreis Heinsberg erstreckt, bietet eine Online-Literaturreihe über die Schriftstellerin Tsitsi Dangarembga aus Simbabwe an. Sie hat im Oktober 2021 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erhalten. In der Frankfurter Paulskirche hielt sie eine bemerkenswerte Rede, die auch ihr politisches Denken und mutiges Engagement zeigte.

Die Online-Vortragsreihe beginnt am Freitag, 5. August, um 17 Uhr und wird am 12. und 19. August zur selben Uhrzeit fortgesetzt. Wer daran interessiert ist, meldet sich bitte mit Angabe der vollständigen Kontaktdaten an unter 02461 99660 oder per E-Mail: eeb.juelich@ekir.de. Die Teilnahme ist kostenlos. Teilnehmer erhalten dann rechtzeitig den Link zum Einwählen.